Corona trotzen in Düsseldorf: WDR-Moderatorin spricht über ihr Leben : Miriam Lange über ihren Spagat

Düsseldorf Die WDR-Moderatorin bewundert Eltern im Homeoffice. Sie sendet aus dem Studio. Sie ist sich aber ganz sicher, „dass wir irgendwann auch wieder ein normaleres Leben führen können! Wenn alle mithelfen“.

Diese Zeit verlangt – mal wieder – allen einiges ab. Ich ziehe den Hut vor den vielen berufstätigen Mamas und Papas, die im Homeoffice zum zweiten Mal ihre Kinder oft parallel zu Hause betreuen müssen. Aufgrund von Quarantäne oder – wie in unserem derzeitigen Fall – wegen Personalmangels in Kitas und Schulen.

An freien Tagen versuche ich, mit den Kids so viel es geht draußen zu machen. Die beiden haben so einen Bewegungsdrang, da fehlt es schon sehr, dass kein Fußball, kein Turnen, kein Schwimmen derzeit möglich ist. Also machen wir die Spielplätze unsicher, auf denen man klettern und sich auspowern kann. Zum Glück hat da unser Stadtteil und Lieblingsviertel Unterbilk/Hafen einiges zu bieten. Auch mit Rollern und Fahrrad am Rhein entlang zu fahren, ist immer wieder schön und macht Spaß.