Let’s Dance mit Düsseldorf-Fan : Von Papa Paul gibt es gute Ratschläge

Düsseldorf Von der Manege aufs Tanzparkett: Das „Let's Dance“-Parkett wird freigemacht für die Artistin Lili Paul. Im Hinterkopf hat die 21-Jährige die besten Tipps ihres berühmten Vaters und Roncalli-Chefs Bernhard Paul.

Sie ist die Tochter des berühmten Roncalli-Zirkusdirektoren Bernhard Paul: Lili Paul . Seit ihrer Kindheit ist die Akrobatin ständig auf Achse, und oft stand sie schon im Apollo-Varieté auf der Bühne. Jetzt wartet eine Herausforderung auf die 21-Jährige, die sie in vollkommen neue Sphären katapultieren könnte: Ab 21. Februar wird die Akrobatin in der TV-Show „Let’s Dance“ (RTL) mittanzen. Millionen Zuschauer werden sie dann kennenlernen. Trotz des enormen Publikumsinteresses bleibt Lilli cool. „Lampenfieber habe ich keines, es überwiegt die Vorfreude, ich bin gespannt, ob das so bleibt“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich habe schon viele verschiedene Trainer gehabt, das wird schon gut funktionieren.“

Seit ihrer Kindheit ist die Tochter von Zirkusdirektor und Apollo-Varieté-Chef Bernhard Paul Teil des berühmten Roncalli-Universums. Dank des Show-Gens entschied sie sich schon im Alter von sechs Jahren, sich auf ihr Talent in der Manege zu konzentrieren. Dort hat sie sich einen Namen als Kontorsionsakrobatin gemacht – im Volksmund auch Schlangenfrau genannt. Regelmäßig tritt sie mit ihren Geschwistern Vivian (30) und Adrian (28) auf, , wie etwa als Rollschuh-Akrobatin. Er ist von dieser Woche an wieder im Düsseldorfer Apollo-Varieté zu sehen. Derweil wurden ihre Auftritte immer gesprächswertiger. 2018 war sie Artistin auf dem Semper-Opernball in Dresden. 2019 war das Roncalli-Nesthäkchen der Life-Ball-Engel in Wien – laut RTL die größte Aids-Charity-Gala der Welt. Im selben Jahr war Lili in der Vox-Doku „7 Töchter“ zu sehen und trat zwei Monate lang als Special Guest in den „Swarovski Kristall Welten“ in Österreich auf. Jetzt also Köln und RTL und „Let’s Dance“. Dabei mag sie beide Städte sehr gerne und findet nicht, dass es große Unterschiede gibt. Obwohl: „Ich liebe Düsseldorf, den Medienhafen, die Innenstadt, den Rhein“, bekennt sie.