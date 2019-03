Rathaus-Besuch: Vom Ritchie will sich einbürgern lassen

Vom Ritchie will sich einbürgern lassen

Düsseldorf Der Toten-Hosen-Drummer traf sich mit dem Oberbürgermeister. Er will sich einbürgern lassen.

Gemeinsam mit Tote-Hosen-Schlagzeuger Vom Ritchie sprach Oberbürgermeister Thomas Geisel über den Brexit und die Auswirkungen für britische Staatsbürger in Düsseldorf. Nun möchte sich der britische Drummer vor dem Hintergrund des möglichen EU-Austritts seines Heimatlandes einbürgern lassen, wie Geisel auf Facebook veröffentlichte. Vom Ritchie wurde 1964 in der Nähe der Stadt Essex geboren. Für die rund 2900 in Düsseldorf lebenden britischen Staatsbürger wie auch für Stephen George „Vom“ Ritchie sei das Thema ein besonderes Anliegen, betont Geisel.