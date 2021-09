Bussi, Händeschütteln oder gar nichts? : Die neue Nähe nach Corona

Düsseldorf Die Lockdowns liegen hinter uns, jetzt werden die Regeln des gesellschaftlichen Miteinanders neu definiert. Die große Frage, die viele beschäftigt: Wie begrüße ich denn nun meine Mitmenschen? Wir haben nachgefragt.

Sozialisiert mit dem Küsschen-Ritual auf die Wangen wurde die französische Generalkonsulin Olivia Berkeley-Christmann. Doch sie sagt klar: „Ich halte mich da sehr zurück. Der Faustgruß ist gut und angemessen.“ In Bruchteilen von Sekunden müsse man sich entscheiden, konstatiert die Künstlerin Meral Alma. „Verbeugen, Faust, Ellbogen, wenn ich Leute treffe, gibt es das ganze Programm.“ Ihr Tipp: Am besten erst einmal abwarten und schauen, wie das Gegenüber reagiert. „Andererseits umarme ich auch spontan liebe Menschen. Ich vergesse Corona in dem Moment.“ Dominikaner-Pater Elias Füllenbach versucht ganz bewusst, das Händeschütteln zu vermeiden. „Ich mache es wie die Asiaten und falte die Hände zum Gruß“, sagt er. Ähnlich hält es die Sängerin und Gastronomin Barbara Oxenfort: „Das Händeschütteln möchte ich nicht zurück. Auch weil ich mich inzwischen nicht mehr erkälte. Ich finde das so viel hygienischer.“ Drücken finde sie okay, und sich mit der Faust zu begrüßen, und besonders möge sie auch den asiatischen Gruß. „Da geht mir das Herz auf.“