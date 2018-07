Düsseldorf: Verlosung zu Preis der Diana

Düsseldorf An jedem ersten Sonntag im August findet der Henkel-Renntag auf der Grafenberger Galopprenbahn statt. Und auch der Preis der Diana hat eine besondere Tradition. Zu diesem Ereignis verlosen wir Strandtaschen und einen Tag in der Beach Area.

Am Sonntag steigt der Henkel-Renntag mit dem Großen Preis der Diana – das ist eines der traditionsreichsten Stuten-Rennen weltweit. Die Hut-Parade dürfte sich für die Damen lohnen: Im Zuge des Schwarzkopf-Hut-Contests gibt’s vor Ort für die schönste Kopfbedeckung unter anderem zwei Karten vom Comitee Düsseldorfer Carneval für die Vip-Tribüne am Rathaus am Rosenmontag nächsten Jahres. Auch für unsere Leser könnte sich der Renntag lohnen: Wir verlosen zehn Strandtaschen inklusive vier Eintrittskarten, Lunchbox, Badetuch und Strandaccessoires für die Beach-Area.