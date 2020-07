Ein Rennen mit Tradition : Verlosung für Henkel-Renntag

Das Galopprennen in Ludenberg ist immer ein großes Ereignis – am liebsten mit viel Publikum wie etwa 2014, als es noch nicht einmal eine Ahnung von Corona gab. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Oft herrschte am Henkel-Renntag, der in diesem Jahr am 2. August stattfindet, schönstes Wetter, und die Düsseldorfer kamen in Scharen auf die Galopprennbahn Grafenberg. Wegen Corona gibt es für die Präsenz vor Ort nur beschränkte Möglichkeiten, aber dafür zwei gute Nachrichten: Zusammen mit dem Düsseldorfer Reiter- und Rennverein (DRRV) wird Henkel den Renntag auch digital ausrichten. Und es exklusive Karten zu gewinnen für das Spektakel vor Ort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es ist eines der Top-Ereignisse für Pferdenarren und die Stadtgesellschaft: der Henkel-Renntag am Sonntag, 2. August. Damit verbunden ist der Preis der Diana für das seit 1857 ausgetragene traditionelle Galopprennen. Zusammen mit dem Düsseldorfer Reiter- und Rennverein (DRRV) wird Henkel den Renntag diesemal vor allem digital ausrichten. Es gibt aber auch für einige wenige Menschen die Möglichkeit, sich das Spektakel vor Ort anzuschauen.

Der Renntag beginnt um 11 Uhr, der erste Start ist um 11.25 Uhr, der letzte um 17.45 Uhr. Insgesamt finden voraussichtlich zwölf Rennen im Abstand von je 30 Minuten statt. Ein Highlight: 15.30 Uhr das 8. Rennen mit dem 162. Henkel-Preis der Diana. In Kooperation mit dem Reiter- und Rennverein verlosen wir 5 mal 2 Karten. Es handelt sich dabei um einige der exklusiven 150 Tickets, die zum Henkel-Renntag erstmals wieder für Zuschauer verfügbar sind. Die jüngste Corona-Lockerung ermöglicht dies.

Mitmachen und gewinnen! Wer heute bis 24 Uhr unter 01379 88 67 10 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp1“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Teilnahme erst ab 18 möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet und die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahme- und Datenschutzbedingungen auch unter rp-online.de/teilnahmebedingungen.

(bpa)