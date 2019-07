Hauptgewinn in Düsseldorf : Unternehmer Willi Müller geht in die Luft

Düsseldorf Willi Müller machte mit seinem Team einen ganz besonderen Betriebsausflug. Der Inhaber des Düsseldorfer Fahrradgeschäfts WM Bike, das der 73-Jährige in dritter Generation führt, hatte beim letzten Oberkasseler Luegalleefest einen Rundflug für vier Personen gewonnen.

Willi Müller, Chef des Fahrradgeschäftes WM Bike, machte mit seinem Team einen ganz besonderen Betriebsausflug. Denn der 73-Jährige hatte beim letzten Oberkasseler Luegalleefest einen Rundflug für vier Personen gewonnen. Ein Dreh beim Glücksrad der Zahnarztpraxis von Beate Jürgens & Partner zugunsten von Flying Hope – und er hatte den Hauptgewinn. Einmal als Co-Pilot einer Piper PA 46 in die Lüfte gehen, „da ging für mich ein Traum in Erfüllung“, sagt Müller, der das Geschäft in dritter Generation führt. Die Einlösung des Gewinnes hatte etwas gedauert, da das Wetter mitspielen und auch der Pilot Zeit haben musste. Auch beim kommenden Oberkasseler Luegalleefest am 25. August will er wieder dabei sein. Dieses Mal als Sponsor von zehn Fahrradhelmen für die Tombola der Zahnarztpraxis.