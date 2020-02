Fan-Ware in Düsseldorf : Uerige-Sonderedition am Start

Düsseldorf Ein leckeres Dröpken gibt es nun mit neuen Sonderetiketten. Schön für die Fortuna-Fans.

Die Fans von Fortuna haben schon lange darauf gewartet. Am Dienstag wurden in der Traditionsbrauerei Uerige in der Altstadt das gleichnamige Altbier in Flaschen mit den Sonderetiketten abgefüllt. Von Mittwoch (26. Februar) an sind die Flaschen dann bei Uerige zu haben. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Hausherr Michael Schnitzler mit so einer Aktion aufwartet. Bereits zum Aufstieg in die erste Liga gab es Flaschen mit Sonderetiketten.