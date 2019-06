Toni Askitis aus Düsseldorf : Ein Sommelier mit Schuhtick

Wenn Tonis Askitis keine Weine verkostet, ist er oft mit Skateboard und Sneakern im Skatepark in Eller anzutreffen. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Wenn Toni Askitis nicht über Weine redet, dann über seine Schuhe, denn der Düsseldorfer hat eine Leidenschaft für Sneaker. Viele davon sind ungetragen, doch das hat seinen Grund.

Neben seiner Familie hat Antonios Askitis hat zwei Leidenschaften, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen: Turnschuhe und Wein.

So sammelt der 39-jährige Vater dreier Kinder Sneaker. Und was die Anzahl der Schuhe betrifft, da würde ihn so manche Frau beneiden. „Ich hab sie noch nie gezählt“, sagt er, aber über hundert sei es schon. Dabei hat der studierte Betriebswirt ein Faible für eine Marke: Nike. Er sammelt aber auch Adidas, Puma und Reebock. Es ist selbstverständlich, dass er nur Sneaker trägt, und seinem Gegenüber schaut er auch sofort auf die Füße, ein Blick und schon nennt er den Namen des Modells: Pharell Williams, sagt er knapp. Ein Fachmann eben. Durch Hip-Hop und durchs Skaten, sei er zu seiner Leidenschaft für Turnschuhe gekommen.

Vor 20 Jahren begann seine Sammelei mit einem Schuh namens Janoswki. „Der war gut und günstig“, erinnert er sich. Und Askitis gerät ins Schwärmen, wenn es um seinen Schuhtick geht, erst recht, wenn er von „What the Dunk“ berichtet. Noch nie gehört? Dabei handelt es sich um einen Nike-Schuh, der aus verschiedenen Sammlermodellen besteht, und zurzeit im Internet für rund 4000 Euro (oder mehr) zu haben ist. „Weil er nicht mehr hergestellt wird“, sagt Askitis. Und natürlich besitzt er einen „What the Dunk“, so wie andere Limited Editions. Also wenn Schuhe nur in einer begrenzten Auflage hergestellt werden. Einige Schuhe haben übrigens noch original verpackt und noch nie an den Füßen getragen. Da steigert den Wert. Und an dieser Stelle zeigt sich schließlich doch eine Parallele zu seiner zweiten Liebe: dem Wein.

Antonios Askitis war bis vor zwei Jahren Besitzer des D’Vine an der Lorettostraße (heute Rob’s Kitchen) Und wie der Name es verspricht, ging es um Wein – vor allem um deutschen: Askitis liebt Rieslinge, erst recht die von der Mosel, aber auch griechische und alle anderen Weine. Mit 29 Jahren Restaurantbesitzer, mit 35 Sommelier. 2012 hatte der Betriebswirt Toni, wie ihn seine Freunde gerne nennen, erfolgreich in Koblenz seine Ausbildung abgeschlossen. Überhaupt: Wein hat es ihm angetan. Tonis „Bring-A-Bottle-Abende“ haben ihn Gewächse kosten lassen dürfen, die er nie hätte bezahlen können. „Wer hat schon die Möglichkeit, einen 47er Margeaux zu probieren?“, fragt er. „Das hat mich weitergebildet.“

Und ist es sein Ziel, seine Berufung, Leute zu vermitteln, dass das Getränk nichts Hochgestochenes ist. „Wein ist unkompliziert. Das ist mein Credo. Ich möchte den Wein aus der elitären, dekadenten Ecke rausholen“, sagt er. Und da war er in den vergangenen zwei Jahren bereits auf unkomplizierte Weise erfolgreich. Er hat für die ProWein moderiert, aber auch Interessenten unter einem bestimmten Thema durch die Messehallen geführt. „Moderationen sind mein Ding“, sagt Askitis. Der direkte Kontakt zu den Menschen, das sei seine Stärke. Aber er ist auch immer auf der Suche, neue junge deutsche Winzer zu etablieren, wenn er von ihnen überzeugt ist. Deshalb reist er viel, war gerade erst in Würzburg, um den dortigen Wein zu testen. Er hilft Restaurants bei der Beratung von Weinkarten. „Sachverstand und Wirtschaftlichkeit spielen da eine Rolle.“ Er möchte gerne asiatischen Restaurants helfen. Die haben seines Erachtens nur selten eine gute Weinkarte. Aber man kann Askitis auch für private Weinabende buchen.Außerdem organisiert er beispielsweise außergewöhnliche Weinproben. Nein, nicht in irgendeinem Restaurant oder Weinkeller, sondern per Internet: Die nächste Probe auf Instagram steht am Montag, 1. Juli, um 20.30 Uhr auf dem Programm. Dann wird er live eine Flasche Rimparer Kobersberg, ein 2017er Müller-Thurgau vom Weingut Franziska Schömig aus Franken gemeinsam mit seinen Followern öffnen. Die müssen sich vorher jedoch eine eigene Flasche organiseren.