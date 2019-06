La Manufacture in Düsseldorf : Tinka Kalytta bittet zu Tisch

Düsseldorf Die Gastronomin Daniela „Tinka“ Kalytta muss im Moment viel Stärke beweisen. Nach dem plötzlichen Tod ihres Lebensgefährten Ralf Weißbrodt musste sie sich sammeln und treibt mit aller Kraft ihr Bistro La Manufacture weiter voran. Eine Frau mit Kampfeswillen.

Ganz so leicht fällt es verständlicherweise Daniela Tinka Kalytta immer noch nicht, über ihre Gefühlslage zu sprechen. Erst drei Monate ist es her, dass der beliebte Gastronom Ralf Weißbrodt plötzlich verstarb. Er war der Lebensgefährte und treue Berater, als sie vor gut zwei Jahren das La Manufacture an der Münsterstraße eröffnete. „Natürlich fehlt Ralf unendlich. Und auch für ihn habe ich ein Ziel, ich kämpfe für den Laden, meine beiden Köche sind an meiner Seite, wir machen weiter wie bisher.“ Sehr viel prasselte in den vergangenen Wochen auf sie ein, besonders Anfragen, ob der Laden denn noch geöffnet hätte. „Natürlich! Es wird sich nichts ändern. Wir sind da, Ralf hätte das so gewollt.“ Begeistert waren auch die 45 Gäste des Secret Dinners, das Timo Beck (Mr. Düsseldorf) immer mal wieder veranstaltet. Dieses Mal lotste er die Feinschmecker in das La Manufacture.