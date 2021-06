Alles Banane in Düsseldorf : Thomas Baumgärtel sprüht Bananen für Unicef

Düsseldorf Namhafte Künstler kreieren Unikate für das Kinderhilfswerk. Der bekannte Sprayer kam dafür ins Andreas-Quartier in der Altstadt. Er bewies einmal mehr, wie Aufsehen erregend Kunst sein kann.

Innerhalb von wenigen Sekunden kann aus einem einfachen Holzhocker ein Kunstwerk werden. Das bewies Thomas Baumgärtel, der auch als „Bananensprayer“ bekannt ist, am Montag in der Düsseldorfer Altstadt. Er zückte seine Spraydose und schmückte einen Hocker mit einer seiner leuchtend gelben Bananen, die schon an Kunstmuseen und Galerien auf der ganzen Welt zu finden sind. „Dieses Mal muss ich nicht schnell weglaufen“, scherzte er. Möbeldesigner ist der Künstler allerdings nicht geworden. Vielmehr unterstützt er mit seiner Kunst die Unicef-Kunst-Aktion „Kinderrechte – Ein Platz für jedes Kind“. Zu ihrem 75. Geburtstag möchte die Hilfsorganisation den Fokus gezielt auf die Rechte der Kleinsten legen. „Das Thema Kinderrechte ist sehr wichtig und oft in den Medien. Aber es ist immer noch nicht im Grundgesetz, auch wenn wir fast am Ziel sind“, sagte Heribert Klein, Mitglied des deutschen Komitees für Unicef.