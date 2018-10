Düsseldorf: Theo Fitsos erlebt kuriosen Polizei-Zwischenfall in Griechenland

Düsseldorf Der DJ Theo Fitsos hat Humor. Den stellte er nun bei der Abreise aus Griechenland unter Beweis, als es sein Sohn mit der Polizei zu tun bekam – wegen eines Pullovers mit Polizei-Aufschrift.

Sein Sohn Aris Ems-Fitsos (19) tappte nun in Thessaloniki in eine ähnliche Falle. Bei einem Händler kaufte sich Fitsos Junior eine Jacke und einen Pullover mit Polizei-Aufdruck. „Die gibt es da in 1000 Läden.“ Weil es recht kalt war, zog der junge Mann den Pullover an, um im Flieger zurück nach Düsseldorf nicht zu frieren, wie Theo Fitsos unserer Redaktion erzählt. „Er hatte die Jacke für einen kurzen Moment ausgezogen. Tja, im falschen Moment am falschen Ort.“ Es folgte der Schockmoment: „Dann kam der Bodyscanner, und Aris konnte seine Jacke so schnell nicht wieder anziehen, und blitzschnell stand die Flughafenwache an unserer Seite und fragte, was das soll“. Aris wurde abgeführt und seine Personalien wurden aufgenommen. „Mir ist das Herz natürlich in die Hose gerutscht, weil ich dachte, auch die Griechen machen jetzt eine Welle und wir verpassen den Flieger.“