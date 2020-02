Auszeichnung in Düsseldorf : Termin für Gloria-Award steht fest

Auszeichnung in Düsseldorf

Dagmar Wöhrl will zum Gloria-Award kommen. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Düsseldorf Seit nunmehr sieben Jahren schauen Hautpflege-Experten aus ganz Deutschland nach Düsseldorf. Dort werden in diesem Jahr am 6. März – im Rahmen der Beauty Düsseldorf – wieder die Besten der Branche ausgezeichnet. Und Prominente kommen auch.

Seit 2014 schon wird in Düsseldorf der Kosmetikpreis Gloria vergeben. Bei diesem Wettbewerb beurteilt eine Fach-Jury im Rahmen einer festlichen Gala die Schönheits-Dienstleister. Diese findet am 6. März im Hilton-Hotel in Golzheim statt.