Tangostar : Nicole Nau freut sich auf einen Besuch in ihrer Düsseldorfer Heimat

Düsseldorf Seit fast 20 Jahren war die berühmte Tänzerin nicht mehr in Düsseldorf und ist nun gespannt, was sich alles verändert hat.

1986 verließ Nicole Nau ihre Düsseldorfer Heimat und wurde in Argentinien zur großen Tangotänzerin. Mit Ausnahme eines kurzen Besuchs im Jahr 2001 war sie seitdem nur noch für ihre Auftritte in ihrer alten Heimat. Das soll sich dieses Jahr ändern, im September will Nau kurz vor dem Start ihrer neuen Show „Vida!“ (am 26. Oktober in der Tonhalle) ihre Heimatstadt besuchen. „Ich bin gespannt, was sich alles verändert hat“, sagt sie. Bis dahin bereitet sie sich mit ihrem Mann Luis Pereyra auf die anstehende Tournee vor. Neben Tango steht dieses Mal argentinische Folklore im Mittelpunkt.