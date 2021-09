Ein „Traum“ wurde in Düsseldorf präsentiert : Abendroben und Duftwolken in der Boutique von Talbot Runhof

Sidn seit 30 Jahren ein starkes Team: Die Designer Johnny Talbot (l.) und Adrian Runhof Foto: Brigitte Pavetic

Düsseldorf Nach zwei Jahren waren die Münchner Designer wieder einmal in ihrem Store in Düsseldorf. Dabei sprachen sie auch über die Erfüllung eines langgehegten Traumes.

Leicht elektrisiert war die Atmosphäre an diesem Tag, denn viele ganz offensichtlich modebewusste Frauen schwirrten in der Boutique herum und blickten neugierig auf alle Models, die den Laden an der Heinrich-Heine-Allee zum Mini-Catwalk machten. Dann huschten die Ladys in die Umkleiden und ließen sich von ihren Begleitungen beraten oder gleich von den beiden Designern Johnny Talbot und Adrian Runhof.

Die waren nämlich nach langer Durststrecke endlich mal wieder in ihrem Düsseldorf-Store und präsentierten ihre neue Kollektion. Seit 2016 hat die Marke Talbot Runhof eine Dependance in der Landeshauptstadt. „Schon Fünfjähriges hier, was für ein hübsches kleines Jubiläum“, sagte Adrian Runhof. Als Marke feiert das Duo 20-jähriges Bestehen – die in München ansässigen Kreativköpfe beendeten ihre Karrieren als Ingenieur und Modeberater, um ein eigenes Label zu gründen. Das hieß in den 1990er-Jahren zunächst „All About Eve“, als sie dann Ende der 90er nach Amerika expandierten, kam es zu markenrechtlichen Problemen, hatte Joop doch bereits ein Parfum gleichen Namens. So kam es zu Talbot Runhof. Längst gelten beide als Spezialisten für luxuriöse Materialien und elegante Silhouetten – Hollywoodstars verhalfen der Marke zum Durchbruch, als sie Kreationen zu den Oscars trugen. Zu den Jubiläen haben sich Johnny Talbot und Adrian Runhof nun einen Herzenswunsch erfüllt: eine eigene Parfüm-Kollektion, bestehend aus fünf Düften.