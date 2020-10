Witzige Kurse für Düsseldorfs Hobbyhandwerker : Werkstatt für die „Frau vom Bau“

Düsseldorf Die TV-Handwerkerin Sylvia Adamec bietet Kurse für Hobbybastler an. Dabei spart sie nicht an kuriosen Ideen. Im Angebot hat sie etwa „Meditatives Sägen“.

Als Botschafterin für Frauen im Handwerk will sie die wichtigsten Kniffe im Heimwerken vermitteln. Dabei könnte ihr nun ihre neue Werkstatt helfen, die sie an der Rochusstraße 60 in Pempelfort eröffnete. „Lange ersehnt ist dieser Schritt gewesen“, sagt Adamec. Im Angebot hat sie Klassiker wie „Aufarbeitung eines Möbelstücks“ oder „Bohren, Dübeln, Schrauben“. Aber sie setzt auch auf Seminare mit kuriosen Titeln wie „Meditatives Sägen“ oder „Bau den Baum“ – dabei will sie mit den Teilnehmern Weihnachtsbäume aus Dachlatten oder gemischten Ästen fertigen. Gerade in Zeiten von Corona, in denen so viel renoviert wird wie nie zuvor, könnte Adamec den richtigen Nerv treffen, wie sie hofft.