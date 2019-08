Fünf Lieblingsorte in Düsseldorf : Susanne Schmitt liebt das Grün in der Stadt

Die Blumenexpertin Susanne Schmitt ist gerne in der Natur und schätzt besonders den Golzheimer Friedhof. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Sie führt seit vielen Jahren das Blumenhaus am Hofgarten in Pempelfort: Susanne Schmitt. Ihre kreativen Blumengebinde sind weit über die Grenzen Düsseldorfs hinaus bekannt. Seit rund 28 Jahren lebt sie bereits in der Landeshauptstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susanne Mendack

„Ich habe mein idyllisches 500-Seelen-Dorf im Hunsrück verlassen und beschlossen, Düsseldorf zu erobern“, sagt die Mittvierzigerin. „Damals war das die große weite Welt für mich – jetzt ist Düsseldorf meine Heimat, die ich sehr liebe. Es fällt mir schwer, mich für fünf Lieblingsplätze zu entscheiden, denn ich bin der Meinung, dass diese wunderbare Stadt unglaublich viele liebenswerte Orte bereithält.“ Zum Beispiel diese hier:

Der Hofgarten Für sie sei der Hofgarten zu jeder Jahreszeit ein kleiner Paradiesgarten vor der Haustür, der auch nach den vielen Jahren in Düsseldorf nichts von seiner Faszination einbüßt. Susanne Schmitt sagt: „Ein typischer Ort, der Düsseldorf so sympathisch macht, weil er mittendrin im Großstadtgewusel so viel Ruhe hineinbringt. Und weil er so grün und bunt ist. Er bietet viele charmante Plätzchen zum Innehalten.“ Seine zentrale Lage erlaube es auf besondere Weise, immer wieder schnell ins Stadtleben zurückzufinden.

Der Golzheimer Friedhof Sie habe ein besonderes Faible für Friedhöfe, weil sie ihr Stille und Besinnung schenken. „Auf meinen Reisen besuche ich gerne die letzten Ruhestätten in aller Herren Länder. Der Golzheimer Friedhof ist ein besonderes Kleinod und eine Reise in die Vergangenheit. Er liegt ja an einer vielbefahrenen Straße und birgt doch so viel Ruhe in sich. Ich liebe die alten Denkmäler, uralte verwachsene Bäume und Sträucher, die üppige Natur.“

Museum Kunstpalast Sie sehe hier vor allem spannende Architektur mit entsprechender Geschichte und sei fasziniert von der Bandbreite der Kunst, die dieses Haus anbietet. Schmitt: „Angefangen bei der Gemäldegalerie bis hin zur Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts hat der Kunstpalast alles drauf. Außerdem bin ich immer wieder begeistert von den wechselnden Ausstellungen.“ Zudem sei es ihr eine große Freude, die Eröffnungsveranstaltungen des Museums mit ihren Blumendekorationen zu sponsern.

Flughafen Düsseldorf Der Flughafen bedeutet für die kreative Blumenexpertin die große weite Welt. „Ich habe immer, wenn ich zum Flughafen fahre, Flugzeuge im Bauch. Von hier aus erobere ich die Welt, unternehme weite Reisen in ferne Länder.“ Sie liebe das internationale Flair des Flughafens, aber auch das Gefühl, immer wieder nach Düsseldorf zurückzukehren.