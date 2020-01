Charity in Düsseldorf : Sternsinger besuchten das Rathaus

Charity in Düsseldorf

Düsseldorf Die Sternsinger waren wieder unterwegs und statteten dem Oberbürgermeister einen Besuch ab.

Jedes Jahr aufs Neue ist das eine irgendwie heimelige Veranstaltung: Oberbürgermeister Thomas Geisel empfing Dutzende von Sternsingern im Rathaus und dankte diesen für ihr karitatives Engagement. Bei dem traditionellen Besuch sangen die Kinder und Jugendlichen, während das Stadtoberhaupt interessiert und lächelnd zuhörte. Zudem brachten die Sternsinger im Jan-Wellem-Saal (wie auch an vielen anderen Häusern Düsseldorfs) den bekannten Segensspruch „20*C+M+B+20“ an. „C M B“ ist die Kurzform von „Christus mansionem benedicat“ – übersetzt bedeutet das so viel wie „Christus segne dieses Haus“. Auch Geisel füllte die Sammelbüchsen, später veröffentlichte sein Büro im sozialen Netzwerk Facebook ein Video von dem Zusammentreffen.