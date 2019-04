Crown : Sterne-Gourmetabend im Setzkasten

Düsseldorf Sein Restaurant Bodendorf’s wird seit 2002 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Im TV trat Holger Bodendorf auch schon oft auf. Nun war er iin Düsseldorf – bei Zurheide.

Die Tickets für Samstagabend im Setzkasten waren restlos ausverkauft, als Hausherr Anton Pahl den Sternekoch Holger Bodendorf aus Sylt in dem Zurheide-Gourmettempel namens Crown an der Berliner Allee begrüßte. Der 6. Abend dieser Art mit Spitzenküche war das, und dieses Mal gab es über fünf Gänge verteilt Langusten, bretonischen Kabeljau, Schwein mit Spitzkohl, Tortellini und karamelisierte Strudelblätter. Die ausgesuchten Weiß- und Rotweine steuerte der Weinexperte Thorsten Schürmeyer bei. An der Champagner-Club-Bar hatte es zuvor eine Verkostung mit einer Big Bottle aus dem Hause J. De Telmont gegeben. Nach dem Dinner flanierte Bodendorf lässig durch die Reihen und plauderte mit seinen Gästen. Er sei regelmäßig in Düsseldorf, und wenn es die Zeit erlaube, dann schaue er sich gerne mal im Medienhafen um und besuche den einen oder anderen Gastronomen. Nach Bodendorf und dem Gourmet-Festival launcht der Supermarkt am Dienstag ein neues Event-Format. Mit Mike Naseband sowie Prosecco Mionetto lädt Zurheide zum Vortanzen in den Mai ein.