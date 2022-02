Karrieretipps für Düsseldorfer Musiker : Geld und Coaching für Bands

Düsseldorf Die Bandprofessionalisierung des Kulturamts der Landeshauptstadt Düsseldorf richtet sich an alle jungen Musikerinnen, Musiker und Bands, die den nächsten Schritt in die Professionalität wagen möchten.

Die Bandprofessionalisierung des Kulturamts der Stadt richtet sich an alle jungen Musikerinnen, Musiker und Bands, die den nächsten Schritt in die Professionalität wagen möchten. Zwei Düsseldorfer Bands werden die Chance erhalten, unter fachkundiger Betreuung und mit städtischer Unterstützung Projekte im Wert von 5000 Euro pro Band umzusetzen. Dies können zum Beispiel die Aufnahme eines Albums oder der Dreh eines Musikvideos sein.

Neben der finanziellen Förderung umfasst das Projekt auch das Coaching der Bands durch professionelle Musiker und Experten aus dem Musikbusiness. Ausgesucht werden die Gewinnerbands von einer Jury. Sie besteht in diesem Jahr aus Miguel Passarge (Zakk), Ina Schulz (Unique Records), Dieter Falk (Erfolgsproduzent), Tobias Rösgen (Popkultur in Düsseldorf e.V.) und Christian Elze (Spektakulum).

Folgende Kriterien sollten die Bewerber erfüllen: Der Lebensmittelpunkt der Bandmitglieder liegt in Düsseldorf, der Altersdurchschnitt liegt bei unter 30 Jahren, neben den künstlerischen Fertigkeiten konnten bereits Erfahrungen in den Bereichen Marketing, Booking, Promotion, Logistik, Produktion und Öffentlichkeitsarbeit gesammelt werden, und es wurden bereits einige Konzerte in und um Düsseldorf gespielt.