Düsseldorfer Schauspielerin : SOKO-Star Kerstin Landsmann hat Lust auf Comedy

Düsseldorf Seit vielen Jahren spielt Kerstin Landsmann im ZDF-Dauerbrenner „SOKO Köln“ mit. Nachdem sie in der neuen Staffel von „Pastewka“ eine Gastrolle übernommen hat, träumt sie vom eigenen Comedy-Format.

Dass sie in ihrer Rolle als Kriminalkommissarin Vanessa Haas seit so langer Zeit erfolgreich ist, liegt für sie auch an einer Eigenart des hiesigen Publikums: „Der deutsche Zuschauer guckt gerne Krimis.“ Doch das Format an sich sei bei Weitem kein Selbstläufer. „Die Kunst ist, die einzelnen Geschichten in 40 Minuten spannend zu erzählen.“ Idealerweise mit einem Überraschungseffekt am Ende. Zudem müssten sich die Figuren entwickeln. Das gilt insbesondere für Landsmanns Fall. Ihre Rolle der Vanessa Haas – der einzige Hauptcharakter, der seit Beginn in der Serie ist – begann als Praktikantin, dann arbeitete sie sich im Verlauf der Jahre zur Kommissarin nach oben. Aber die Geschichte ihrer Figur habe trotzdem noch viel Raum zur Weiterentwicklung, da ist sich Landsmann sicher. So würden die Zuschauer in der aktuellen Staffel (dienstags 18 Uhr im ZDF) eine bislang unbekannte Seite ihres Charakters zu Gesicht bekommen. Mehr dürfe sie jedoch noch nicht verraten.