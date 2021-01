Corona in Düsseldorf: Top-Tipps gegen graue Haare : So hat der graue Haaransatz keine Chance

Normalerweise färbt der Friseurmeister und Stylist Oliver Schröder mehrmals die Woche Haare. Foto: Oliver Schröder

Düsseldorf Friseure dürfen im Lockdown nicht praktizieren. Wie können sich die Kunden selber helfen? Hier sind Top-Tipps von erfahrenen Düsseldorfer Profi-Friseuren.

f Die Corona-Pandemie und der damit verbundene Lockdown stürzen die Friseurbranche in eine gewaltige Krise. Die Hoffnung ist groß, dass die Salons ab Mitte Februar wieder eröffnen dürfen – auch bei den Kunden, die dringend Haarschnitte benötigen und auch keine Lust mehr haben auf ihren grauen Haaransatz. Düsseldorfer Friseure verraten uns exklusiv die Tipps, die sie auch ihren Stammkunden geben.

Oliver Schröder ist Friseurmeister und Stylist aus Flingern und rät dringend, gerade jetzt Experimente zu vermeiden. „Bloß nicht mit Strähnchen anfangen, Hauptsache, der graue Haaransatz ist weg, darauf konzentrieren“, sagt er. „Wenn eine Frau sich zum Beispiel einen Zopf macht, dann muss alles Grau weg, das zu sehen ist.“ Schröder weiter: „Die Rückseite des Pinsels ist spitz, um die Haare zu unterteilen. Auf dem Pinsel muss genug Farbe sein, die legt man sozusagen auf die Haare drauf anstatt sie zu verstreichen. Stellen Sie sich eine Schaufel vor mit etwas drauf, dass Sie auf die Haare legen.“ Oliver Schröder rät zum Kauf der Farbe beim bewährten Friseur.

Info Die Friseure kämpfen ums Überleben Aktion Am kommenden Wochenende lassen die Friseure in ihrem Salon das Licht brennen. Damit möchten sie auf ihre schwierige Situation aufmerksam machen, wie Monika Schmitter, Obermeisterin in der Friseurinnung, sagt. Situation Die Inhaber der Salons haben seit Mitte Dezember erneut kein Einkommen. Die Mitarbeiter der Salons sind zu 100 Prozent in Kurzarbeit. Inhaber und Mitarbeiter müssen Hartz IV beantragen oder werden laut Obermeisterin in die Schwarzarbeit gedrängt.

Elena Dmitrieva (Salon Edel) in Pempelfort bietet ihren Kunden diesen Service gerade an. „Die Tube kostet bei mir 15 Euro, damit mache ich keinen Gewinn.“ Wichtig sei, dass die Kunden bei der passenden Farbe bleiben. Alleine sei es schwierig, den Hinterkopf zu 100 Prozent zu färben. „Vielleicht kann der Ehemann oder eine Freundin helfen“, sagt die Friseurmeisterin.

Monika Schmitter betreibt ihrenSalon Beauty Box in Lörick. Auch sie mischt aus Einzelkomponenten die passende Farbe für ihre Stammkunden zusammen. Die kleinste Menge für den Ansatz kostet bei ihr 20 Euro. „Am besten hilft eine Freundin“, meint auch Friseurmeisterin Schmitter, die außerdem Obermeisterin in der Friseurinnung ist. Pinsel und Farbtöpfchen dürfen laut ihrer Empfehlung nicht aus Metall sein. „Dann teilen Sie den Kopf in ein Kreuz ein, vier Viertel. Einen Strich ziehen von der Stirn in den Nacken und von Ohr zu Ohr. Entweder nehmen Sie sich dann erst einmal die beiden vorderen Viertel vor oder die beiden hinteren Quadranten. Und halten Sie sich strikt an die Einwirkzeit der Farbe, die Ihnen Ihr Friseur mitteilt.“ Schmitter weiß: „Grundsätzlich muss man bestimmte Kenntnisse haben von den Farben. Die Namen, die die Industrie für Produkte in den Drogeriemärkten benutzt, sind fantasievoll. Da steht dann auf der Packung Schokobraun, aber am Ende hat das mit einem Braunton nicht viel zu tun.“

Auch Friseurmeisterin Nicole Meßner (Salon Tausendschön) in Pempelfort bereitet ihren Stammkunden die Farbe vor. „Ich erkläre genau, wie es geht. Zwei Mal in der Woche gibt es diesen Service – nach telefonischer Absprache.“ Auch Meßner weiß: „Möglichst an die Einwirkzeit halten, nicht früher abwaschen. Nur die Ansätze machen, nicht das ganze Haar einpinseln“ – das sei am Ende das Erfolgsrezept. „Nicht den Rest in Längen und Spitzen einarbeiten.“

Uwe Beintze betreibt sein Profil Haarstudio in Benrath. Er bietet sogar einen Lieferservice für die Haarfarbe an. „Das Tütchen hängen wir nach Absprache bei den Kunden an die Tür.“ Gut 25 Euro kosten Farbtopf, Pinsel, Brillenschutz, Farbentfernungstuch (um die Konturen sauber zu machen), Shampoo und Conditioner. „Kaufen Sie bloß ihre Farbe beim Friseur“, rät der Friseurmeister. Die einzige Alternative ist für ihn der Ansatzspray, und den kann man auswaschen. Auch er weiß als erfahrener Friseur, dass der Kopf in vier Felder aufgeteilt und dann jedes einzeln bearbeitet wird.

Das Telefon klingelt auch bei Friseurmeisterin Ellen Samtlebe in Oberkassel. „Ich mische meinen Kunden die Farbe, sie holen sie dann ab. Sie müssen nicht in den Supermarkt und dort Produkte kaufen, wo sie nicht wissen, was herauskommt.“ Manchmal seien es die Töchter, die Farbe auftrügen, manchmal Mütter, Freundinnen. Ihr Credo: „Gleichmäßig muss die Farbe auf dem Haar verteilt sein.“