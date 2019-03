Kosmetikpreis : Single Boris, Pippi Langstrumpf und Pflegetipps beim „Gloria“

Sie war einer der Stars des Abends: Heute ist sie TV-Kommissarin, früher war Inger Nilsson mal die Pippi Langstrumpf. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Am Samstagabend traf sich Deutschlands professionelle Beauty-Szene in Düsseldorf zur Verleihung von „Gloria – Deutscher Kosmetikpreis“. Populäre Laudatoren wie Boris Becker machten den Abend besonders. Auch Inger Nilsson alias Pippi Langstrumpf.

Brigitte Pavetic

Die Tennislegende Boris Becker kam mit Sohn Elias Becker als Letzter auf den roten Teppich. Blitzlichtgewitter! Becker gab sich smart und wirkte recht gelassen. Einem kleinen Kreis ausgewählter Pressevertreter sagte er, dass er mittags in Hyatt mit Ex-Frau Barbara (gerade bei „Let’s Dance“ auf RTL zu sehen) und seinem Sohn lunchen war. „Und ja, ich bin gerade Single.“ Später als Laudator auf der Bühne beim Deutschen Kosmetikpreis Gloria im Hilton witzelte er: „Ich bin ja wieder auf der Straße, also ist Pflege da sicher auch wichtig.“ Sein Zeitfenster fürs tägliche Aufhübschen hat er übrigens erweitert. „Das ist dem Älterwerden geschuldet. Früher waren das drei Minuten im Bad, heute immerhin zehn. Und man darf nicht vergessen, als Tennisspieler war ich immer viel in der Sonne.“ Er müsse heute mehr tun als noch vor fünf Jahren, wie er mit einem entspannten Lächeln sagte.

Tennis-Legende Boris Becker sagte vollkommen entspannt: „Ich bin aktuell Single.“. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Der nächste große Star am Teppich war Inger Nilsson alias Pippi Langstrumpf. Alle wollten Selfies mit der Schauspielerin, die heute unter anderem eine Kommissarin in einem Schweden-Krimi spielt. „Ich bin ein bißchen faul, was das ganze Thema Kosmetik anbetrifft“, sagte sie. „So viel mache ich eigentlich privat gar nicht.“ Allerdings liebe sie Lip Gloss. Schauspielerin Cheryl Shepard verriet: „Ich achte beim Schminken darauf, dass das Licht gut ist. Und dann kontrolliere ich das Make-up noch mal im Tageslicht.“ Die frühere Glücksrad-Assistentin Maren Gilzer setzt auf Peelings und Masken und eine leichte Bräune. „Letztens habe ich ein Vampir-Lifting geschenkt bekommen. Das war super.“ Curvey-Model Angelina Kirsch nimmt sich für ihr Make-up und auch die Haare viel Zeit. „Das ist mir total wichtig. Kein Stress bitte.“ Einen neuen Mann in ihrem Leben gibt es auch – der ist aus dem Norden, aber alles weitere bleibt vorerst total geheim. „Es ist sehr, sehr frisch.“ Schauspielerin Jenny Elvers flanierte in engem Kleid und sexy Stiefeln über den roten Teppich und freut sich auf den 19. April. Da läuft der „Alte“ mit ihr in einer Rolle. Kosmetisch setzt sie auf Naturkosmetik und viel frische Luft. „Ich habe noch nie was an mir machen lassen, ich finde meine Lippen auch viel zu schmal.“ Ihre Top-Figur verdankt sie übrigens ihrer aktuellen Lieblingssportart: Pool-Dance. „Akrobatik pur! Ganz schön hart!“ Schauspielerin Katja Flint und Moderatorin Birgit Schrowange zählten zu den Promi-Gästen, Alexander Mazza führte durch den kurzweiligen Abend.

Die Schauspieler Kai Wiesinger und Bettina Zimmermann waren ebenfalls zu Gast. Beide hielten eine Lobrede. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Dazu traf sich Deutschlands professionelle Beauty-Szene in Düsseldorf zur Verleihung von „Gloria – Deutscher Kosmetikpreis“. Der Award wurde bereits zum sechsten Mal und in fünf verschiedenen Kategorien vergeben. 600 Gäste versammelten sich im Saal bei der Veranstaltung, bei der die Messe Düsseldorf ein wichtiger Kooperationspartner ist. Die Kategorie „Unternehmensgründung“ gewannen erstmals zwei Herren: Christoph Wendt und Michael Gebhardt von Prachtburschen G&W skincare in Münster. Nicola Schröder von npunkt in Flingern holte sich den zweiten Platz. Boris Becker würdigte das Lebenswerk von Dagmar Engelhardt-Gruber vom Institut „Cosmetic am Goldbachpark“ aus Nürnberg. Die Zeitschrift „KOSMETIK international“ zeichnet seit 2014 die Top-Leute unter den Kosmetikerinnen, Nageldesignerinnen und Fußpflegerinnen für überragende Leistungen aus. Brigitte Pavetic