Düsseldorf: Sieverding gestaltet den Sessionsorden von Blau-Weiss

Novum bei den Blau-Weissen: Als erste Frau überhaupt gestaltete die weltberühmte Düsseldorfer Fotokünstlerin Katharina Sieverding den Sessionsorden dieses Karnevalsvereins. Mehr will der Verein der Öffentlichkeit am kommenden Mittwoch bei einer Pressekonferenz mitteilen. Sieverding, die auch Professorin ist, wird daran in der Pardo’s Bar im K21 teilnehmen.