Düsseldorfer Model mit Umweltbewußtsein : Anna Hiltrop posiert fürs „Rhine Clean Up“

Model Anna Hiltrop stand für die Kampagne des Rhine-Clean-Up-Day vor der Kamera. Foto: Jens van Zoest

Düsseldorf Das Model ist Botschafterin des „Rhine Clean Up“ und machte Kampagnen-Fotos. Und so stand die Blondine in eine RCU-Fahne gewickelt am Düsseldorfer Paradiesstrand und strahlte – aus voller Überzeugung, denn der RCU ist ein Herzensprojekt der 27-Jährigen.

Bei dem umweltbewussten Model Anna Hiltrop (27) ist aktuell die Rheinsäuberung namens „Rhine Clean Up“ (RCU) angesagt. Denn Hiltrop ist die neue Botschafterin der Aktion. Dafür fand jetzt ein Fotoshooting am Paradiesstrand statt. 1000 Großplakate mit ihr sollen den ganzen Rhein entlang geklebt werden. Fotograf ist der international bekannte Jens van Zoest – er hatte schon schon Hollywoodstars vor der Linse. Er inszenierte Hiltrop mit einer RCU-Fahne an dem beliebten Strand.

Zum Glück hatte der Wettergott ein Einsehen: Bei bestem Sonnenwetter trafen sich vor wenigen Tagen Hiltrop, van Zoest und RCU-Initiator Joachim Umbach. Die 27-Jährige stand in eine RCU-Fahne gewickelt am Düsseldorfer Paradiesstrand und strahlte aus voller Überzeugung. „#togetherwedo“, sagte sie, „jeder von uns kann einen Beitrag dazu leisten, um Plastikmüll zu vermeiden – und sei er auch noch so klein. Zum Beispiel festes Shampoo oder Duschgel ohne Verpackung kaufen oder, so wie ich, Haar-Produkte, bei denen die Verpackung komplett recycelt wurde und für jede verkaufte Flasche acht Plastikflaschen gesammelt werden.“ Normalerweise ist das Model 300 Tage im Jahr unterwegs. Corona hat auch ihr Leben auf den Kopf gestellt: „Von einem Tag auf den nächsten war Schluss mit dem Reisen. Jobs wurden reihenweise abgesagt. Und ich hatte auf einmal viel Zeit.“

Zeit, die die 27-Jährige intensiv genutzt hat: „Schon vor Corona habe ich mich mit unserer Umwelt und dem sinnvollen Umgang mit den Ressourcen der Erde befasst“, sagt die überzeugte Vegetarierin, „das habe ich in den letzten eineinhalb Jahren deutlich intensiviert.“ So wurde sie etwa Botschafterin der NEONYT, der größten nachhaltigen Modemesse der Welt – und jetzt eben das Gesicht der Initiative Rhine-Clean-Up, die am 11. September auch die Düsseldorfer dazu bewegen will, etwas für die Umwelt zu tun. Auch Hiltrop ist mit einem eigenen Team dabei. Dann wird das Model, das schon für Wella oder Lancôme shootete, mit Hunderten anderen in der Landeshauptstadt das Ufer des Rheins und seiner Nebenflüsse von Müll befreien. Die Vermüllung der Meere müsse an den Flüssen gestoppt werden. Deshalb sei sie dabei. „Mach’s wie Anna!“ lautet der Slogan, mit dem die Initiatoren der Rheinsäuberungs-Aktion ihre Kampagne für den großen Tag am 11. September starten.

Info Alle Infos zur Aktion gibt es online unter rhinecleanup.org.

(bpa)