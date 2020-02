Düsseldorfer Schauspieler : Serkan Kaya zwei Mal für Grimme-Preis nominiert

Tom Middeldorf (Jörg Hartmann), Andrea di Carlo (Serkan Kaya) und Josef Asch (Rainer Bock, v. l.) in der WDR-Produktion „Der König von Köln“ . Foto: WDR

Düsseldorf Der Schauspieler Serkan Kaya ist zweimal für den Grimme-Preis nominiert. Aktuell steht auf der Bühne des Düsseldorfer Schauspielhauses.

Gleich zwei Mal darf der Schauspieler Serkan Kaya, der auch regelmäßig am Düsseldorfer Schauspielhaus spielt, auf einen der begehrten Grimme-Preise hoffen. Denn zwei Produktionen, an denen er beteiligt war, finden sich auf der Liste der Nominierten wieder. Die erste davon ist der ARD-Film „Der König von Köln“, eine Satire über Kölner Klüngeleien, die im vergangenen Dezember TV-Premiere feierte. Dort spielte Kaya die Rolle des stellvertretenden Baudezernenten Andrea Di Carlo. Die andere Nominierung betrifft die Comedyserie „Andere Eltern“ beim Sender TNT Comedy, in der es um eine Gruppe von Eltern geht, die zusammen einen Kindergarten gründen wollen. Darin spielte er den übermotivierten Vater Björn, der in Sorge um das Wohl seiner Kinder die anderen Eltern in den Wahnsinn treibt.

Serkan Kaya wuchs in Leverkusen auf und studierte an der Folkwang-Hochschule in Essen Schauspiel und Musical. Die erste Rolle nach seiner Ausbildung hatte er bei „Miami Nights“ im Capitol in Düsseldorf, gefolgt von „Jesus Christ Superstar“, „Spamalot“, „Evita“ und „West Side Story“. Größere Bekanntheit errang er schließlich als Udo Lindenberg in „Hinterm Horizont“ am Theater am Potsdamer Platz in Berlin, wo er fünfeinhalb Jahre spielte und in dieser Zeit auch zum Fan des Kult-Musikers avancierte. „Er kommt mir vor wie ein älterer Bruder, der mich ständig begleitet.“ Vorher habe er nur wenige Lieder gekannt. „Doch als ich die Texte lernte, merkte ich, wie vertraut sie mir waren.“

Aktuell steht er auf der Bühne des Düsseldorfer Schauspielhauses, wo er in dem von Armin Petras inszenierten Stück „Dantons Tod“ mitspielt.