Wegen verzögerter November-Hilfen : Düsseldorfer Schausteller schreibt Brandbrief an die Kanzlerin

Düsseldorf Der Düsseldorfer Schausteller Oscar Bruch hat einen Brandbrief an die Kanzlerin geschrieben - und sorgt damit in den sozialen Netzwerken für Furore. Er schreibt sich darin seine Wut und Ängste von der Seele – und für seine Schausteller-Kollegen gleich mit.

Dem Schausteller Oscar Bruch platzte jetzt der Kragen: In einem offenen Brief an die Bundesregierung prangert er den Existenzkampf seiner Branche an. Das Schreiben ist an die Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten adressiert.