Kinder in Düsseldorf begeistert : Affen, Hunde und Raubkatzen in Käfigen an der Kö

Zwölf Kinder im Vorschulalter waren entzückt, als die Steiff-Schaufenster an der Kö enthüllt wurden. Foto: Andreas Bretz

Düsseldorf Die Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof an der Kö in Düsseldorf ließ ihre Schaufenster dekorieren. Dutzende Steiff-Tiere brachten bei der Eröffnung Kinderaugen zum Leuchten. Bis Ende Dezember sind die Dekorationen aufgebaut.

Jedes Jahr aufs Neue sind sie eine Attraktion: die Schaufenster mit Dutzenden Steiff-Stofftieren in der Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof an der Königsallee. Das diesjährige Motto lautet „Zirkus“, bei der Eröffnung am Mittwoch strahlten wieder viele Kinder um die Wette.

Erneut sind es vier Fenster des Kaufhauses, die dekoriert sind mit Kuscheltieren und Spielzeugen der Traditionsmarke. Der „Cirkus Roncalli“, der regelmäßig in Düsseldorf gastiert und dessen Chef Bernhard Paul auch das Apollo Varieté am Rheinufer betreibt, ist omnipräsent. Bis Ende des Jahres bleiben die Dekorationen und sind nach Angaben eines Sprechers ein Magnet für das Kaufhaus. „Es ist unser Weihnachts-Highlight“, sagte er.

Foto: RP/Daniel Frenz 9 Bilder Das Steiff Schaufenster auf der KÖ

Außerdem werde in diesem Jahr auch wieder die Eisbahn aufgebaut, auch das wirke sich positiv auf den Besucherstrom im Kö-Kaufhaus aus. Hasen, Hunde, Löwen und Raubkatzen in Käfigen sind zu sehen sowie Affen, die Trommeln schlagen. Zirkuswagen sind auch aufgebaut.

Sie konnten am Mittwoch einen ersten Blick werfen auf die neuen Steiff-Schaufenster: Zwölf Kinder im Alter zwischen vier und fünf Jahren aus dem Kindergarten Glückskinder in Meerbusch. Für sie gab es außerdem einen kleinen Imbiss im Kaufhaus.

Auch 2020 gab es die Steiff-Schaufenster, das Motto war Dschungel – da wählte das Haus allerdings die Seite an der Theodor-Körner-Straße, nun kehrten die Fenster wieder an die Heinrich-Heine-Allee zurück, wo sie all die Jahre vorher auch waren. Die Marke Top Shop hatte hier zeitweise ihre Mode populär platziert. Längst vergessen scheint die kurze Unterbrechung, wo es keine Steiff-Schaufenster gab. „Das war nur eine kurze Zeitspanne, sie waren ja schnell wieder da. Die Resonanz darauf ist überwältigend“, sagte der Sprecher.