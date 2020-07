Werkstattbuch über Düsseldorfer Wagenbauer : Satiriker Jacques Tilly stellt das neue Buch „Mehr Wagen“ vor

Düsseldorf Jacques Tilly ist ein wandelndes Alleinstellungsmerkmal für die Stadt. Nirgends sonst fahren so viele scharfzüngige Mottowagen im Rosenmontagszug wie hier – dank ihm und seinem Team. Sein 5. Buch kommt jetzt auf den Markt, es heißt „Mehr Wagen“ und blickt hinter die Kulissen der Wagenbauhalle.

Nun gibt es ein Buch zu den Kreativakten Tillys und seinem Team. „Mehr Wagen“ lautet der mehrdeutige Titel des im Alibri-Verlags erschienenen Werkes. Im Fokus stehen die Arbeiten für die Großplastiken der Rosenmontagsumzüge 2019 und 2020, wie Tilly am Dienstag in seiner Wagenbauhalle erklärte.

Seit 1983 prägt er den Düsseldorfer Karneval. Fotos in dem Buch zeigen ihn an seinem Schreibtisch und beim Gestalten seiner Figuren. 16 Euro kostet es, es ist in einer Auflage von 3000 Stück auf dem Markt, die Buchhandlung Gossens in Oberkassel etwa hat gleich ihr ganzes Schaufenster dem neuen Buch gewidmet und plant bald eine Autogrammstunde.