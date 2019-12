Weihnachtsessen in Düsseldorf : Saltimbocca im Gefängnis

Der italienische Generalkonsul Pierluigi Giuseppe Ferraro aus Köln traf beim JVA-Weihnachtsessen in Düsseldorf JVA-Leiterin Beate Peters und Enrico De Angelis vom Restaurant Saltimbocca (r.). Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Seit vielen Jahren gibt es in NRW Gastronomen, die inhaftierten Italienern ein Weihnachtsessen spendieren. In Düsseldorf ist das der quirlige Enrico De Angelis (79). Als der italienische Generalkonsul Pierluigi Giuseppe Ferraro während seiner Tour durch die NRW-Städte am Mittwochmittag Stopp machte in der Landeshauptstadt, tischte der Gastronom Wildragout und Saltimbocca auf.

Seine Augen schweiften bedächtig in die Ferne, als er an seine Kindheitserinnerungen zu Weihnachten zurückdachte. Der klassische Christbaum war nicht Sitte in Süditalien, wo der italienische Generalkonsul Pierluigi Giuseppe Ferraro herkommt. „Das war etwas für den Norden. Wir hatten es eher mit der Krippe, das war wunderschön, wenn sie aufgebaut war, dann war wirklich Weihnachten.“ Aus Kalabrien stammt Ferraro, am Mittwoch kam er aus Köln in die Düsseldorfer JVA gefahren, wo zurzeit gut 800 Häftlinge einsitzen. Hier fielen ihm bei einem sehr ungewöhnlichen Mittagessen sofort die verschiedenen Dialekte auf, wie er unserer Redaktion erzählte. „Denn der kalabrische ist eher soft.“