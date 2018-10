Düsseldorf: Rudi Völler auf der Jonges-Couch

Düsseldorf Rudi Völler zählt zu den populärsten Fußball-Größen Deutschlands. Er lebt schon seit Jahren in Düsseldorf und saß nun auf der Couch des Heimatvereins Jonges.

Völler lebt seit einigen Jahren in Düsseldorf, aber nicht, weil er es so wollte. „Ich habe viele Jahre in Leverkusen gelebt, gehöre aber zu den Männern, die im Endeffekt das machen, was ihre Frauen wollen“, scherzte er. „Meine Frau wollte nach Düsseldorf, und ich habe es nicht bereut.“ Klar musste Völler Stellung beziehen zur „Lama-Affäre“, als Hollands Nationalspieler Frank Rijkaard ihn im WM-Achtelfinale 1990 ins Haar spuckte, und zum legendären Interview mit Waldemar Hartmann nach dem 0:0 der deutsche Nationalmannschaft in Island. Alles ist wieder in Butter. Mit Rijkaard machte Völler später Werbung für einen niederländischen Butterhersteller. Beide spendeten die Gage für einen guten Zweck. „Waldemar hat nach dem Interview einen Werbevertrag bekommen. Seitdem schnappt er sich immer meine Deckel und bezahlt“, so Völler. Oberbürgermeister Thomas Geisel, seine Gattin und Rechtsanwältin Vera Geisel, der Präsident des Stadtsportbunds Peter Schwabe, Fortuna-Aufsichtsrat Björn Borgerding, Gesundheitsdezernent Andreas Mayer-Falcke und 550 Jonges schmunzelten mit. Auch, als er seinen beruflichen Weg aus Marseille zu Bayer Leverkusen beschrieb. „Rainer Calmund kam nach Marseille, hat sich auf meinen Schoß gesetzt und gesagt: ‚Ich gehe erst wieder runter, wenn Du mir zugesagt hast‘“, meinte Völler. Wer den schwergewichtigen Ex-Bayer-Manager kennt, weiß, dass Völler nach Leverkusen wechseln musste. „Rudi Völler ist ein Sympathieträger. Er ist authentisch, witzig, und er nimmt sich selbst nicht zu ernst“, sagte Jonges-Baas Wolfgang Rolshoven.⇥Tino Hermanns