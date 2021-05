Stadt Düsseldorf gibt grünes Licht für „Wheel of Visions“ : Riesenrad soll bis Ende Mai am Burgplatz stehen

Düsseldorf Das Riesenrad von Oscar Bruch bleibt Dauerthema in Corona-Zeiten. So richtig zum Zuge kommen konnte der Schausteller bislang nicht mit seinem Fahrgeschäft. Dass er es jetzt bis Ende Mai stehen lassen will, erlaubt ihm die Stadt.

Das Riesenrad von Oscar Bruch kann bis zum 31. Mai am Burgplatz in der Düsseldorfer Altstadt stehen bleiben. Bedingt durch die Corona-Pandemie und den sich daraus ergebenen gesetzlichen Einschränkungen habe der Betreiber des Aussichtsrades die Verlängerung der Spielzeit gewünscht, heißt es in einem Papier an den Ordnungs- und Verkehrsausschuss. Dieser Bitte hat Oberbürgermeister Stephan Keller den Angaben der Stadt als Unterstützung des Schaustellergewerbes in dieser Krise und wegen des Zeitdrucks durch die Fristen bereits zugestimmt. Die beiden Verkaufshäuschen bleiben wie bisher geschlossen, solange der Coronaschutz das vorschreibt. Die Standzeit für das Riesenrad war bereits mehrfach verlängert worden. Betreiber Bruch hofft darauf, dass er die Attraktion bald wieder in Betrieb nehmen darf. Der Ausschuss befasst sich am Mittwoch mit dem Thema, eine Zustimmung der Politik gilt als Formsache.