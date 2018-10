Düsseldorf: Regisseurin dreht Film über Udo Lindenberg

Düsseldorf Udo Lindenberg und Düsseldorf – das ist eine Liaison für’s Leben. Er ist regelmäßig in der Stadt. Nun kam ein Filmtrupp, um sein Leben vor seiner Zeit als Panik-Rocker in Szene zu setzen.

Er war zwar selber nicht dabei, trotzdem erregte er Aufsehen: Udo Lindenberg. Über den Panik-Rocker entsteht nämlich der Film „Lindenberg! Mach Dein Ding“, und hierfür fanden gerade in der Stadt – wie etwa am Grabbeplatz, in der Oper und in einem Jazzclub – Filmarbeiten statt.