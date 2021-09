Heerdter Gartensalon mit Rechtsmediziner Peter Gabriel : Ein Abend wie ein guter Krimi

Die Gastgeberin, Kathrin Weise-Walhöfer, und Peter Gabriel, der Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts Duisburg. Foto: Brigitte Pavetic

Düsseldorf Nach langer Durststrecke fand der Heerdter Gartensalon wieder statt. Peter Gabriel, der Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts in Duisburg, entführte die Gäste in die Welt menschlicher Abgründe.

Allerorts gibt es ein merkliches Aufatmen nach den Lockdowns, und die eine oder andere Veranstaltung kehrt zurück. So belebte auch Kathrin Weise-Walhöfer gerade ihren Heerdter Gartensalon wieder neu, indem sie Freunde und Weggefährten zu sich nach Hause einlud, um noch einen der letzten wenigen Sommertage zu nutzen. „Zwei Jahre ist das nun her, dass wir hier das letzte Mal zusammen kamen“, sagte Weise-Walhöfer, die als Kosmetik-Unternehmerin in der Landeshauptstadt gerade 30-jähriges Bestehen feierte, zur Begrüßung. Damals war es die Ärztin und Fotografin Georgia Ortner, die einen Vortrag hielt. Der Mediziner Peter Gabriel war dieses Mal der Mann der Stunde.

Dass die Rechtsmedizin bereits in der Antike ein Thema war, wurde bei Gabriels Präsentation deutlich. „Im 18. Jahrhundert gab es die erste Vorlesung über Gerichtsmedizin“, erklärte der Mediziner. Dass es allein in Nordrhein-Westfalen sieben Rechtsmedizinische Institute gibt, konnten die Zuhörer an diesem Abend lernen, und dass 2020 in Dortmund mit 880 Fällen die meisten Obduktionen stattgefunden haben – in Düsseldorf waren es 622.

Erstaunliche Geschichten konnte Gabriel erzählen – unverkrampft und doch pietätvoll und mit großem Respekt für die Menschen. „Sie müssen sich vorstellen, immer wieder bringt uns die Polizei Knochen, die Spaziergänger irgendwo finden, meistens aus dem Wald. Das heißt, ich habe mittlerweile eine ziemlich große Sammlung an Tierknochen.“

Auch Persönliches war zu erfahren: In Düsseldorf besuchte Gabriel das Gymnasium. An der Uni Düsseldorf studierte er Medizin. „Dass ich einmal mit Toten arbeiten würde, hätte ich damals nicht gedacht. Dass ich in der Rechtsmedizin gelandet bin, war eher ein Zufall. Ich wollte alles Mögliche werden: Gynäkologe zum Beispiel oder Neurochirurg.“ Im Rahmen seiner Doktorarbeit habe er am Düsseldorfer Institut für Rechtsmedizin gearbeitet. „Das hat mich fasziniert. Und dann bin ich dabei geblieben.“ Dass heutzutage kaum ein Krimi mehr ohne Rechtsmediziner auskomme, findet er bemerkenswert. „Aber ich kann sie beruhigen, das meiste im TV, was wir sehen, stimmt hinten und vorne nicht.“ Ein Beispiel: „Den exakten Todeszeitpunkt zu bestimmen, ist meistens unmöglich. Nach einem Tag oder einer Nacht gibt es schon große Unsicherheiten.“ Von vermeintlichen Toten berichtete er und von der Einsamkeit und Isolation in Metropolen. „Der härteste Fall war mal, dass ein Mann zwei Jahre tot in seiner Wohnung lag. Und wenn die Nachbarn gefragt werden, heißt es nur: ‚Ja, ich habe den früher jeden Tag gesehen, aber jetzt schon länger nicht mehr.’“ Gabriels 16-jährige Tochter Anna bat die Gäste des Heerdter Gartensalons dann noch um Spenden für die Düsseldorfer Kindertafel. „Zu Hause erzählt der Papa selten was von seiner Arbeit“, erzählte sie. „Meine Mutter hat das nicht so gerne, ihr sind die Geschichten manchmal zu gruselig.“ Auf den Plan gerufen wird Peter Gabriel aber dann im Flieger zum Beispiel, wenn die Frage auftauche, ob ein Arzt da sei. Etwas zögerlich sei er da immer zunächst, wie er verriet. Denn schließlich sei er nun alles andere als ein Notfallmediziner. Scherzhaft merkte Gabriel an: „Lassen Sie sich nicht von mir retten!“