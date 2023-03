Auf ein Gläschen mit dieser berühmten Sängerin Ein Superstar kommt zur ProWein

Wenn am Sonntag die ProWein startet, dann wird vermutlich diese Künstlerin für viel Aufsehen auf dem Düsseldorfer Messegelände sorgen: Kylie Minogue. Das Getränk der australisch-britischen Popsängerin und Schauspielerin hat Michael Degen, Executive Director der Messe Düsseldorf, schon angekündigt – „Kylie Minogue Wines“ gibt es an einem Stand in der Halle 10. In der Wein-Branche sickerte nun durch, dass der 54-jährige Star am Sonntag wohl persönlich auf die Messe kommen will. Degen bestätigte das auf Nachfrage unserer Redaktion. „Ja, es stimmt, mit ihrer Londoner Agentur ist geplant, dass Kylie Minogue an dem Messestand ein wenig zu ihren Weinen erzählen wird. Sie ist ja sehr vielseitig. Sie macht ja auch Parfüms und Kosmetik und eben auch Wein.“