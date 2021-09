Noch bis Sonntag steht der gläserne Pop-up-Store auf dem Corneliusplatz, der schon seit Tagen neugierige Blicke auf sich zieht. Denn das zweistöckige Gebäude ist dem Parfümfläschchen nachempfunden, in dem es neuerdings einen Duft von 1947 – Miss Dior – in einer Neuauflage gibt. Um das zu zelebrieren, lud das Modeunternehmen gut 20 Top-Prominente ein. Der Champagner stand bereit, ein Meer aus getrockneten Blumen sorgte für Sommerfeeling, und die Gäste waren in schönster Mittagssonne in Plauderlaune.