Düsseldorf: Profiköchin Miriam kocht für Cornelia Poletto

Düsseldorf Die Düsseldorferin Miriam ist wieder zu sehen. Sie gehört zu den 18 Köchen, die noch im Rennen sind bei „The Taste“. Sie selber ist Profiköchin und meint: „Es gibt hier einen Japaner mit einem Stern. Das ist einmalig in Deutschland. Ich kann nirgendwo anders Sushi essen.“

„Das Beste, was über mich gesagt wird: Ich kann kochen wie Mutti und saufen wie Vati.“ Das sagt ganz kess und selbstbewusst die Düsseldorferin Miriam Reich (25), die in der Kochshow „The Taste“ weiter kam, jetzt im Team der Spitzenköchin Cornelia Poletto am Herd steht und heute Abend wieder zu sehen ist um 20.15 Uhr in Sat.1.