Ständehaus-Treff in Düsseldorf : Ein Probeessen für den Besuch des Deutsche-Bank-Chefs

Ständehaus-Treff in Düsseldorf

Düsseldorf (oks) Beim nächsten Ständehaus-Treff der Rheinischen Post am Montag, 16. September, wird der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, erwartet. Im Vorfeld der Veranstaltung traf sich Jörg Philippi-Gerle, Leiter Veranstaltungen bei der RP Mediengruppe, mit dem Caterer im Restaurant Klee's, um die letzten Vorbereitungen für das Essen und die Auswahl der Weine zu besprechen.

„Als Vorspeise wird es eine Tafelspitz-Sülze mit Frankfurter grüner Soße geben, in Anlehnung an den Hauptsitz der Bank in der Mainmetropole“, erklärt Koch Georg Heimanns.