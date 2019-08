Düsseldorfer Prinzenpaar : Prinz Axel und Venetia sind schon jeck auf Karneval

Düsseldorf Die Hochzeit des Karnevals ist noch in Ferne, doch das neue Prinzenpaar bereitet sich schon intensiv auf seine neue Rolle als Narrenoberhaupt in der Landeshauptstadt vor. Anproben für die Kleider stehen auf der Agenda und auch die ersten Partys.

Beim traditionellen Modetee kam den beiden vor drei Jahren die Idee, sich als Prinzenpaar zu bewerben. Gemeinsam. „Zunächst habe ich Lose verkauft, und Axel hat mal wieder einen Hut gewonnen“, sagt Jula, da sei die Idee entstanden. „Ich gewinne immer Hüte, aber auch Kleider“, meint Axel und zeigt ein Foto von sich mit üppigem blauem Glitzerhut auf dem Kopf. Keine Frage, der Mann hat Humor. Humor, den man im Karneval braucht. Doch zunächst ging es bei der Bewerbung ganz ernsthaft zu. Beim ersten Mal waren die beiden durchgefallen. Dieses Jahr ging alles blitzschnell. Ein Gespräch direkt nach Karneval beim Comitee Düsseldorfer Carneval (CC). Dann Ende Juni, an einem Dienstag, ein Anruf von CC-Präsident Michael Laumen mit der Bitte um ein Treffen. Das war dann bei CC-Geschäftsführer Hans-Jürgen Tüllmann. „Wir haben uns noch mal getroffen und vorbereitet“, sagt Jula, „und ich hab’ dann geredet und geredet“, ergänzt Axel. „Ja, er hat keinen zu Wort kommen lassen“, meint sie. Anwesend war neben Laumen und Tüllmann noch CC-Vize Stefan Kleinehr, und einer von ihnen unterbrach Both und sagte: „Ihr seid es.“ Er sei wie eine Rakete hoch gesprungen“, sagt Both und macht noch einmal vor Begeisterung einen Satz in die Höhe. Jula konnte es einfach nicht glauben. Und auch, wenn inzwischen mehr als vier Wochen vergangen sind, schauen die beiden manchmal immer noch ein wenig ungläubig. Wegen der offiziellen Prinzenvorstellung am 3. Juli, musste Both seine Geburtstagsparty auf Sylt absagen, dabei feiert er immer an seinem Geburtstag. Und es war eine ganz schöne Rumdruckserei, weil er nicht die Wahrheit sagen durfte. Inzwischen aber ist es offiziell. Bis zur Prinzenkürung am 15. November ist es zwar noch eine Weile hin, doch langweilig wird es nicht. Jula will noch mal in Urlaub fahren. Axel bleibt – wie immer – im Sommer zu Hause und arbeitet. Und dann gibt es in der Nicht-Karnevalszeit auch noch jede Menge Termine, beispielsweise an diesem Wochenende das Sommerfest der Narrenzunft. „Wir waren mit den Karnevalisten auf der Kirmes, bei der Prinzengarde Rot-Weiss sowieso und auch beim Venetien-Bunch“, sagt Jula. „Wir haben auch schon jede Menge Tipps bekommen“. Für sie stehen zahlreiche Anproben an. Die Kleider der Venetia sind nämlich schon in der Mache. Philippe Carouge hat bei der schlanken Venetia schon Maß genommen. Vier Kleider hat sie geordert, je eins in Blau und Rot seien gesetzt. Außerdem habe sie noch Kombinationen aus Rock und Oberteil bestellt. „Bei mir gibt es nicht viel Auswahl“, sagt Axel Both grinsend. Er dürfe den Strass auf der Mütze bestimmen, die Manschetten und die Größe der Tasche. Und selbstverständlich wird der 1,86 große Mann Strumpfhose tragen. Er hat sie sogar schon ausprobiert. Wie er damit aussieht? Prinzenpaarbetreuer Marc Frankenhauser von den Rot-Weissen hat es schon gesehen, aber er schweigt. Er hat Both zur ersten Anprobe begleitet. „Weitere Anproben stehen jetzt beim Uniformspezialisten Hintzen in Korschenbroich an“, sagt Axel. Einen ersten Termin mit Jacques Tilly für den Prinzenwagen haben die beiden auch schon. Und bei dem Orden haben sie konkrete Vorstellungen: „Es gibt nichts Goldenes.“ Der Rest ist eine Überraschung. Auch da gibt es noch jede Menge zu besprechen. Trotz des Altersunterschieds von 32 Jahren harmonieren Jula und Axel gut miteinander, sie kennen sich schließlich schon eine Ewigkeit. „Spaß an der Freud verbindet Jung und Alt“, lautet ihr persönliches Motto, das sie während der Session rüberbringen wollen. Das ist ihnen wichtig. Jula Falkenburg kümmert sich vor allem um die Förderung der Jugend bei den Amazonen. Es gibt viel zu tun bis zur Prinzenkürung, und Jula sucht gerade noch nach einer Lösung für die Session mit ihrem Arbeitgeber. Aber da wird die Marketingfrau sicherlich bald fündig. Axel Both hat schon alles geklärt. Der studierte Mathematiker ist Chef der Firma Daten Partner, die er mit seiner Mutter gegründet hat. „Meine Abteilungsleiter haben Urlaubsverbot in der Fünften Jahreszeit“, sagt er lachend. Außerdem könne er morgens ja mit der Firma telefonieren. Blieben noch die Partner der beiden. Stefan, der Lebensgefährte von Jula, stammt aus dem Ruhrgebiet, hat aber das Karnevalsvirus in sich und ist sogar Mitglied beim Amzonenkorps. Boths Lebensgefährtin Heike kommt aus der Schützenmetropole Neuss. Birgit Wanninger