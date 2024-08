Preis der Diana in Düsseldorf Ein traumhafter Renntag und dann gewinnt auch noch Fortuna

Was die Kopfbedeckungen angeht: Neben den schnellen und meist rassigen Pferden hatten auf der Galopprennbahn auch die schönen, schrillen, fantasievollen Hüte einen besonders großen Auftritt. Nicht nur die Vierbeiner traten in Konkurrenz, nein, auch die Inhaberinnen von Fascinatorn, Pillbox, Crowns, Twotone Buckets – es gab alle möglichen und unmöglichen Stilrichtungen in Sachen Kopfbedeckung zu sehen, denn zum Henkel-Renntag gibt es auch immer den Hut-Contest.