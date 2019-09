Heimatverein in Düsseldorf : Petra Albrecht interviewt Anja Steinbeck bei den Jonges

Heimatverein in Düsseldorf

Düsseldorf Das mit dem reinen Männerverein sehen die Jonges schon länger nicht mehr so eng. Und immer schon lud Jonges-Baas Wolfgang Rolshoven Frauen auf das Podium. Dieses Mal war die Uni-Rektorin Anja Steinbeck der Gast des Abends.

Auch heute ist eine Frau an der Spitze einer Universität noch längst keine Selbstverständlichkeit. „Bei über 100 deutschen Universitäten sind nur zehn Prozent in dieser Führungsposition.“ Auf die Frage von Albrecht, warum das so ist, zögerte die Rektorin. „Ich vermute, Frauen haben Angst, sich zu exponieren. Männer drängen immer aktiv nach vorn. Dabei ist Wissenschaft einer der besten Berufe für Frauen.“