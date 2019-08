SchleFaZ-Komiker Peter Rütten und Oliver Kalkofe : „Wir sind die Biotonne der Filmwirtschaft“

Düsseldorf Bei Tele 5 präsentieren Oliver Kalkofe und Peter Rütten die schlechtesten Filme aller Zeiten (SchleFaZ). Uns haben die beiden erzählt, was einen Trash-Film sehenswert macht und warum „Plan 9 aus dem Weltall“ die Mutter aller schlechten Filme ist.

Und er muss es wissen, denn zusammen mit Oliver Kalkofe präsentiert er bei Tele 5 regelmäßig die „Schlechtesten Filme aller Zeiten“ (SchleFaz), die dort von den beiden Komikern bissig kommentiert werden. Am Donnerstag zeigten die beiden Woods Werk zuerst im Rahmen ihrer Live-Tour vor rund 1500 Zuschauern in Düsseldorf, am heutigen Freitag läuft der Film um 22.25 Uhr bei Tele 5.

Schnell hatte sich die Reihe eine große Fangemeinde aufgebaut. „Wir dachten, es wird ein Nischenprodukt“, so Peter Rütten. Doch es kam anders, im September läuft bereits die 100. Ausgabe des Formats, das gewissermaßen auch sehr nachhaltig ist, wie Oliver Kalkofe erklärt: „Wir sind am Puls der Zeit, quasi die grüne Biotonne der Filmwirtschaft.“

Und deshalb mache das Zuschauen auch so viel Spaß. Insbesondere dann, wenn er wie in Düsseldorf zusammen mit dem Publikum geschaut wird, was jedes Mal eine riesige Party sei, wie Kalkofe resümiert. Deshalb ist auch für kommendes Jahr wieder eine Tour geplant, voraussichtlich auch mit Halt in der Landeshauptstadt.