Düsseldorfer Ex-Karnevalsprinz : Carsten Franke sitzt wieder im Cockpit

Düsseldorf Pechvogel Carsten Franke hat wieder Grund zu Freude: Nachdem er sowohl von der Pleite von Air Berlin als auch dem Aus von Germania betroffen war, hat der Pilot wieder eine Anstellung gefunden. Und das sogar in bessere Position als zuvor.

So viel Pech wie Carsten Franke kann man kaum haben: Der Düsseldorfer Karnevalsprinz von 2013 arbeitete als Pilot für die Fluglinie Air Berlin. Als diese 2017 in die Pleite rutsche, verlor Franke seinen Job. Kurze Zeit später heuerte er bei der Fluggesellschaft Germania an – doch auch diese musste Anfang dieses Jahres ihren Flugbetrieb einstellen, sodass Franke erneut ohne Job war. Doch jetzt scheint sich das Blatt für den 34-Jährigen wieder zu wenden: Für eine türkische Chartergesellschaft sitzt Franke nun im Cockpit, erstmals sogar in der Rolle des Flugkapitäns; zuvor war er stets Co-Pilot gewesen. Für den Düsseldorfer erfüllt sich damit ein großer Kindheitstraum. Angefangen hatte er als Agent bei der Flugabfertigung, wurde anschließend Flugbegleiter, um schließlich eine Ausbildung zum Piloten zu absolvieren, deren Kosten von 90.000 Euro er selbst finanzierte. Bleibt für ihn nun zu hoffen, dass seine neue Anstellung von längerer Dauer ist.