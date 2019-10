Neueröffnung in Düsseldorf : Partynacht im neuen Frank‘s Club an der Ratinger Straße

Düsseldorf Der Club ist das neuste Projekt von Frankonia-Eurobau-Chef Uwe Schmitz, der auch das Andreas Quartier verantwortet. Nur ein kleines Messingschild im Eingangsbereich von der „Partymeile“ Ratinger Straße aus weist auf Frank‘s Club hin.

Die Schauspielerin Nina Ensmann – aktuell in der RTL-Serie „Unter uns“ als Emilia Richter zu sehen – ist fasziniert von der britischen Sängerin Billie Eilish, die mit Songs wie „Bad Guy“ oder „Ocean Eyes“ die Charts stürmt. „Wenn ihre Lieder ertönen, dann muss ich auf die Tanzfläche.“ Christine Kubatta, Chefin der Akademie Mode & Design (gerade fand unter ihrer Ägide ein viel beachtetes Symposium zum digitalen Wandel in der Modeindustrie statt), liebt „Insomnia“ der britischen Band Faithless. „Toller Groove, einfach ansteckend“, sagt sie. Ensmann (postete fleißig alles in ihrem Kanal auf der Fotoplattform Instagram) und Kubatta waren Gäste im neuen Frank‘s Club, wo ein Pre-Opening mit geladenen Gästen stattfand. Dabei handelt es sich um ein neues Projekt von Frankonia-Eurobau-Chef Uwe Schmitz, der auch das Andreas Quartier verantwortet. Nur ein kleines Messingschild im Eingangsbereich von der „Partymeile“ Ratinger Straße aus weist auf Frank‘s Club hin. Auf 180 Quadratmetern will der Club im Basement mehrmals wöchentlich Live-Unterhaltung bieten. Oben gibt es ein Restaurant und ein Bistro. Am kommenden Freitag öffnen sich die Türen des ehemaligen Palais Spinrath für alle. „Küche, Barkultur und Clublife vereinen sich hier“, sagt Schmitz. Im Feier-Modus waren noch Markenstratege Rainer Kunst, Ohme-Jupp-Chef Zeljko Marijancevic, Designerin Ela alias Gabriela Holscher mit ihrem Ehemann Antonio Di Marco, Influencerin und Fashionista Alex Lapp, Till Raymond Westheuser (Chef des Hyatt-Hauses, das ins Andreas Quartier implementiert ist), und Photo-Popup-Fair Initiator Wolfgang Sohn.