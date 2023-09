Konzert im Zakk Pablo Brooks freut sich auf „legendärsten Düsseldorfer Club“

Brooks kommt oft nach Düsseldorf, wenn er kreativen Ausgleich oder neue Inspirationen sucht. Viele neue Textzeilen entstehen während Spaziergängen im Grafenberger Wald. Die Natur seiner Heimatstadt vermisst er in Berlin. Und auch sein Hit „Not Like the Movies“ erzählt von seinem Leben und seinen Freunden in Düsseldorf – und davon, dass eben nicht alles immer abläuft wie in Filmen.