Düsseldorfs Riesenrad geht nach Dresden : Oscar Bruchs emotionaler Abschied vom Burgplatz

Düsseldorf Wie viele andere Schausteller auch durchlitt Oscar Bruch etliche Höhen und Tiefen. Sehr emotional verabschiedet er sich mit seinem Riesenrad nun aus der Landeshaupt – und kommt bald wieder.

Viel hatte Düsseldorf nicht vom Riesenrad, doch immerhin kam es noch mal ans Laufen. Am Sonntag um 21 Uhr drehte das „Wheel of Vision“ von Schausteller Oscar Bruch dann seine letzten Runden auf dem Burgplatz in der Altstadt. Ab Montag wird es dann abgebaut. Fünf Tage soll es dauern. Am Freitag ist der Burgplatz somit geräumt.