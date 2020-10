Eiszeit am Corneliusplatz in Düsseldorf : Oscar Bruch sagt seine Winterwelt ab

Die Eisbahn am Corneliusplatz war jedes Jahr eine Attraktion. Dieses Jahr wird Schausteller Oscar Bruch sie nicht aufbauen lassen. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Der Schausteller Oscar Bruch ließ am Montag die Katze aus dem Sack: Er bläst seine Winterwelt, die er gemeinsam mit der DEG betrieb, ab. Weder Eislaufbahn noch Hütte soll es in dieser Weihnachtszeit an der Kö in Düsseldorf geben.

Die Lust auf Weihnachten dürfte bei vielen Düsseldorfern langsam gegen Null gehen. Nachdem die Stadt bereits gerade das Aus für die Weihnachtsmärkte erklärt hatte, gab nun auch der Schausteller Oscar Bruch bekannt, dass er seine Winterwelt am Corneliusplatz in diesem Winter nicht veranstalten wird.

„Es wird keine Eislaufbahn geben“, sagte Bruch auf Nachfrage unserer Redaktion. „Und es wird auch keine Hütte geben, nichts, auch keine Buden am Corneliusplatz von mir.“ Das sei wegen Corona nicht durchführbar. „Das Risiko ist einfach zu groß, dass wir alles aufbauen, und dann kommt doch der Shutdown, der Verlust wäre einfach zu hoch.“

Wie die Fläche am Corneliusplatz nun genutzt werden könnte, „das entscheidet die Stadt. Ich weiß nicht, ob die einzelne Buden aufstellen lassen will.“ Bruch plant aber, im kommenden Jahr mit seiner Winterwelt an den Corneliusplatz zurückzukehren – für die Weihnachtssaison 2021/22. Er sei etwas traurig wegen der Absage, „aber man muss der Wahrheit eben auch ins Gesicht sehen“.