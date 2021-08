Düsseldorfer Mostertpöttches ehren Schausteller : Oscar Bruch erhält die Karl-Klinzing-Plakette

Düsseldorf Der Schausteller Oscar Bruch hat harte Zeiten hinter sich. Nun darf er sich über eine Auszeichnung freuen, die unter Düsseldorfern sehr begehrt ist.

„Wir haben Oscar stellvertretend für die ganze Branche der Corona-gebeutelten Künstler, Schausteller und betroffenen Branchen genommen. Wer könnte diese Gruppe besser vertreten?“, heißt es. Die Verleihung der Plakette findet am 25. Oktober voraussichtlich im Theater an der Kö statt.

Der Schausteller Oscar Bruch, von seinen Freunden kurz Ossi genannt, sei ein echter „Düsseldorfer Jong“ und auch Mitglied in eben diesem Heimatverein. Und das, obwohl der 57-Jährige an der Mosel geboren wurde.

Das Lob geht noch weiter: „Wird Jürgen Drews als ‚König von Mallorca’ bezeichnet, so trifft die Bezeichnung ‚Schausteller-König’ auf Oscar Bruch noch viel mehr zu. Trotzdem ist er aber immer auf dem Boden geblieben – bodenständig eben.“ Denn er stamme aus einer traditionsreichen Schausteller-Familie. In sechster Generation geht er auf Reisen.

So haben die Fans in der Düsseldorfer Altstadt das Spiel gesehen

Fußball-EM : So haben die Fans in der Düsseldorfer Altstadt das Spiel gesehen

In der Familie Bruch haben Riesenräder Tradition, und Bruchs Vater leistete Pionierarbeit in Sachen Achterbahn. Der Geehrte betrieb sein erstes Riesenrad (inzwischen besitzt er drei davon) mit seinem Onkel Willi gemeinsam – das Bellevue. Bei der Rheinkirmes steht es direkt an der Kniebrücke. Das Wheel of Vision steht seit Jahren auf dem Burgplatz. Ansonsten reist Bruch auch mit seinen Riesenrädern durch ganz Europa. Auf dem Corneliusplatz betreibt er die Winterwelt.