Mode in Düsseldorf : Originelle Aktion mit den Jungs der Modemarke Juno

Düsseldorf Ungewöhnliche Aktion bei Breuninger: Mode und Mini-Me!

Etwas besetzt ist dieser Begriff schon, vor allem für Cineasten: In dem ulkigen Film „Austin Powers“ gab es die Figur des Mini-Me. Ein kleinwüchsiger Schauspieler spielte in der James-Bond-Parodie den Part eines geklonten Schurken-Doppelgängers. Alles andere als ulkig, sondern sehr ernsthaft und kreativ meinen es wiederum die Geschäftsführer von Juno-Fashion, Julian Franke und Norman Lang .

Bis Samstag, 14. März, präsentiert das Duo in einem zeitlich befristeten Pop-up-Store im zweiten Obergeschoss von Breuninger seine „The Neighbourgoods Kollektion“ und sucht für die Mini-Me-Aktion nun noch Testimonials. Die Idee: identisches Styling im Partnerlook. Den weltweiten Modetrend greifen die beiden Männer dafür auf: Vor einer Fotowand können sich Modebegeisterte in Szene setzen. Das beste Paar mit der kreativsten Fotoidee wird am Ende der Aktion dann fotografisch auch in die Mini-Me-Kampagne eingebunden.