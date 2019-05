Open Source in Düsseldorf : Das Wimbledon des Festivalsommers

Düsseldorf Dieses Festival hat Tradition. Namhafte Künstler und Denker sagten sich an.

Erster Gedanke gestern im Central: Das Open-Source-Festival ist inzwischen eine Marke. Und die steht längst nicht mehr nur für Musik, sondern für Innovation und Kreativität, für Gegenwartskunde und vernetztes Denken in Zeiten der Digitalisierung. Festivalmacher Philipp Maiburg stellte in der Ausweichspielstätte des Schauspielhauses das Programm des nächsten „Open Source“ vor, das am 12. und 13. Juli auf der Galopprennbahn in Grafenberg stattfindet. Wie im vergangenen Jahr gibt es am ersten Tag den Congress, am zweiten das Festival. Kulturdezernent Hans-Georg Lohe war gekommen, um zu sagen, wie sehr der Stadt das Ereignis am Herzen liegt. Und Christian Friedel vom Schauspielhaus bekräftigte die neue Kooperationsgemeinschaft zwischen Theater und Festival: Der Musiker und Schauspieler, den man aus „Hamlet“ und dem „Sandmann“ kennt, wird beim Congress über Kreativität sprechen und beim Festival mit seiner Band Woods Of Birnam auftreten. Überhaupt geht es beim Open Source viel um Vernetzung, das ganze Jahr über finden unter dem Label „OSF+“ an wechselnden Orten Konzerte statt, Filmvorführungen und Partys.